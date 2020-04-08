В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

В Хабаровском крае скончалась 77-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает в Instagram региональный Минздрав.

В ведомстве отметили, что пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и онкопатологией. Она контактировала с прибывшим из Испании. С 30 марта женщина находилась в краевом инфекционном госпитале с двусторонней пневмонией тяжелого течения.

По последним данным, в Хабаровском крае зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Три пациента уже выздоровели и были выписаны из больниц. Еще у 17 человек подозрение на коронавирус.

Ранее стало известно, что в Иркутской области скончался второй пациент с диагностированным коронавирусом. По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», речь идет о мужчине в возрасте 88 лет, у которого были сопутствующие патологические заболевания.

