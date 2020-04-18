В Хабаровске завели дело из-за побега из больницы пациента с COVID-19

В Хабаровске возбудили уголовное дело против местного жителя, который самовольно покинул городскую больницу, где проходил лечение с подтвержденным коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным правительства, мужчину госпитализировали в 10-ю городскую больницу 12 апреля, сообщили в пресс-службе. Накануне 17 апреля он без разрешения покинул медучреждение.

Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

«Мужчина был задержан и помещен в больницу обратно», — сказали в пресс-службе.