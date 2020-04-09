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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Хабаровска досрочно отправят школьников на летние каникулы

Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

В Хабаровске школьников отправят на досрочные летние каникулы из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте мэрии города.

Заммэра по социальным вопросам Елена Лагошина рассказала, что такое решение приняли по рекомендации федеральных органов власти. Ученики первого, второго и третьего классов уйдут на каникулы с 13 апреля.

Школьники 4–6 классов продолжат учиться в дистанционном режиме на следующей неделе, заочно сдадут всероссийские проверочные работы, а с 20 апреля также отправятся на отдых. Учебный год для семиклассников завершится 26 апреля. Восьмиклассники продолжат учиться в удаленном формате до 14 мая.

Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год
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«Старшее звено продолжает дистанционное обучение», — сказала Лагошина.

По ее словам, учащиеся девятых классов с 9 июня начнут сдавать русский язык и математику в рамках Основного государственного экзамена (ОГЭ). Она отметила, что предметы по выбору они сдавать не будут. Выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 8 июня. Лагошина заявила, что если не поступит других рекомендаций от властей, то в регионе будут исходить из этого расписания.

Накануне в Минпросвещения сообщили, что направили в регионы рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса. При необходимости школам разрешили перенести часть учебной программы для младших и средних классов на следующий год. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в Хабаровском крае зарегистрировали 24 случая заражения, один человек умер.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Хабаровск, школы, каникулы, коронавирус
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