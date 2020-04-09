Власти Хабаровска досрочно отправят школьников на летние каникулы
В Хабаровске школьников отправят на досрочные летние каникулы из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте мэрии города.
Заммэра по социальным вопросам Елена Лагошина рассказала, что такое решение приняли по рекомендации федеральных органов власти. Ученики первого, второго и третьего классов уйдут на каникулы с 13 апреля.
Школьники 4–6 классов продолжат учиться в дистанционном режиме на следующей неделе, заочно сдадут всероссийские проверочные работы, а с 20 апреля также отправятся на отдых. Учебный год для семиклассников завершится 26 апреля. Восьмиклассники продолжат учиться в удаленном формате до 14 мая.
«Старшее звено продолжает дистанционное обучение», — сказала Лагошина.