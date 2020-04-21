Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
Курс доллара превысил ₽76, евро — ₽82 Quote, 10:03 Что делать, если ОСАГО закончится в карантин. Инструкция Авто, 09:57 Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель впервые с 1 апреля Quote, 09:48 Во Владивостоке два отделения больницы закрыли на карантин из-за COVID-19 Общество, 09:43 «Реал» отреагировал на новость о смерти игрока «Казанки» Самохвалова Спорт, 09:39 В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки Общество, 09:37 Гончар оценил возможность выступления игроков из НХЛ на Олимпиаде-2022 Спорт, 09:22 Из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 пациентов Общество, 09:14 СМИ узнали о принципе сокращения добычи нефти в России Бизнес, 09:13 «Ростов» начал продавать защитные маски с символикой клуба Спорт, 09:10 Капитан «Спартака» допустил падение уровня чемпионата России по футболу Спорт, 09:06 НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбус Блю Джэкетс» Спорт, 08:55 Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом Общество, 08:47 Отойти на 4 метра: как карантин изменит рабочие процессы — Bloomberg Pro, 08:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Алтайском крае за сутки подтвердили 41 новый случай заболевания коронавирусой инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.

«Лаборатории Алтайского края подтвердили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки», — говорится в сообщении.

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Политика

Значительный рост числа заболевших, уточняется на сайте, произошел за счет заражения сотрудников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска. Там нашли всего 38 заболевших COVID-19, из которых 37 являются работниками рудника.

Первый случай заболевания на руднике обнаружили 17 апреля, коронавирус нашли у рабочего, приехавшего 31 марта из Башкирии и проживающего в общежитии. Его госпитализировали с внебольничной пневмонией, а после положительного теста на коронавирус начали проверку круга его контактных лиц.

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Общество

Кроме того, четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Барнауле, один в Бийске и один в Родинском районе.

Общее число заболевших в крае составляет 127 случаев. Всего на коронавирус обследовали 14 439 человек.

В России число заболевших COVID-19 выросло на 21 апреля до 47 121 человека. За сутки обнаружили 4 268 новых случаев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее


 


 

Теги: коронавирус, Алтайский край, статистика
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля
Общество
Первых пациентов с COVID-19 выписали в Москве после переливания плазмы
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter