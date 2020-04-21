В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Алтайском крае за сутки подтвердили 41 новый случай заболевания коронавирусой инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.

«Лаборатории Алтайского края подтвердили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки», — говорится в сообщении.

Значительный рост числа заболевших, уточняется на сайте, произошел за счет заражения сотрудников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска. Там нашли всего 38 заболевших COVID-19, из которых 37 являются работниками рудника.

Первый случай заболевания на руднике обнаружили 17 апреля, коронавирус нашли у рабочего, приехавшего 31 марта из Башкирии и проживающего в общежитии. Его госпитализировали с внебольничной пневмонией, а после положительного теста на коронавирус начали проверку круга его контактных лиц.