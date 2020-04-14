Сеул сообщил о запуске КНДР ракет накануне дня рождения Ким Ир Сена

Военные Южной Кореи сообщили, что противокорабельные ракеты КНДР пролетели около 150 км и упали в Японском море

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Военные КНДР провели испытания противокорабельных ракет. О запусках агентству Yonhap сообщили в южнокорейском генштабе.

Там сообщили, что несколько ракет были запущены из северокорейского прибрежного города Мунчон. После 40-минутного полета, во время которого они пролетели около 150 км, ракеты упали в Японском море.

В Сеуле отметили, что испытания прошли накануне дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Также тесты могли быть приурочены к парламентским выборам, которые должны пройти в Южной Корее в среду, 15 апреля.

Власти Северной Кореи запуск ракет не комментировали.

29 марта в Северной Корее испытали многозарядную пусковую установку. Неделей ранее в сторону Японского моря из КНДР улетели две баллистические ракеты малой дальности, за чем лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

В начале марта южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила три ракеты в направлении Японского моря в рамках боевых учений. Их наибольшая дальность не превышала 200 км, а высота, которой они способны достичь, — не более 50 км.