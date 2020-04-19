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Новости без коронавируса ,  
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Трамп сообщил о «хорошем письме» от Ким Чен Ына

Дональд Трамп рассказал, что недавно получил «хорошее письмо» от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом американский президент сообщил во время брифинга в Белом доме.

Говоря о недавних ракетных испытаниях КНДР, Трамп заявил: «Получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. Думаю, мы ладим».

Трамп отметил, что если бы он не стал президентом США, то страна вела войну с Северной Кореей. Он добавил, что у него сложились хорошие отношения с ее лидером.

В КНДР сообщили о письме Трампа Ким Чен Ыну с предложением сотрудничества
Политика

В марте власти КНДР сообщили, что получили письмо с предложением сотрудничества от президента Соединенных Штатов.

Как писало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Трамп выразил желание сотрудничать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и предлагал наладить отношения между США и КНДР. В письме было сказано, что Трамп был впечатлен теми усилиями, которые предпринимает страна в борьбе с эпидемией COVID-19.

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Власти Северной Кореи отметили, что содержание письма не позволяет давать оценку двусторонним отношениям стран, так как они «будут продолжать ухудшаться, если в них не будут обеспечены беспристрастность и баланс».

Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, США, КНДР
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