Трамп сообщил о «хорошем письме» от Ким Чен Ына

Дональд Трамп рассказал, что недавно получил «хорошее письмо» от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом американский президент сообщил во время брифинга в Белом доме.

Говоря о недавних ракетных испытаниях КНДР, Трамп заявил: «Получил послание от Ким Чен Ына, хорошее письмо. Думаю, мы ладим».

Трамп отметил, что если бы он не стал президентом США, то страна вела войну с Северной Кореей. Он добавил, что у него сложились хорошие отношения с ее лидером.

В марте власти КНДР сообщили, что получили письмо с предложением сотрудничества от президента Соединенных Штатов.