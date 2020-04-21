Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] чрезвычайного и полномочного посла США в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Фишер на должность посла предстоит одобрить Сенату Конгресса. В случае утверждения она станет первым американским дипломатом в Белоруссии с 2008 года.

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Американский посол Карен Стюарт был отозван из Белоруссии в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска, отозвавшего из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова. Причиной тому послужило введение санкций США против белорусских компаний.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Минск заявил о планах Вашингтона назначить своего посла в Белоруссии. Впоследствии издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что на эту должность рассматривается кандидатура Джули Фишер.