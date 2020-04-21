Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
Разработчик назвал возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска Технологии и медиа, 05:18 Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели Финансы, 04:59 Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса Бизнес, 04:48 Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Белоруссии Политика, 04:45 Число заразившихся в США превысило 780 тыс. человек Общество, 03:50 Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен Экономика, 03:42 В перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний Экономика, 03:11 Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП Общество, 03:10 Представитель Госдепа показала «фотожабу» Асада и Зарифа с горой денег Политика, 02:42 Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен Политика, 01:51 В Петербурге произошел пожар в жилом доме Общество, 01:29 Адвокат летчика Ярошенко сообщил о смерти его сокамерника от COVID-19 Политика, 01:09 Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать Экономика, 01:07 SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля Общество, 01:03
Новости без коронавируса ,  
0 

Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] чрезвычайного и полномочного посла США в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Фишер на должность посла предстоит одобрить Сенату Конгресса. В случае утверждения она станет первым американским дипломатом в Белоруссии с 2008 года.

Глава МИД Белоруссии исключил «дружбу с США» против России
Политика

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Американский посол Карен Стюарт был отозван из Белоруссии в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска, отозвавшего из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова. Причиной тому послужило введение санкций США против белорусских компаний.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Минск заявил о планах Вашингтона назначить своего посла в Белоруссии. Впоследствии издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что на эту должность рассматривается кандидатура Джули Фишер.

Теги: сша, Белоруссия, Минск, посол США, Белый дом, Дональд Трамп
Материалы по теме
Помпео заявил о приближении к отмене санкций против Белоруссии
Политика
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
Политика
Лукашенко поблагодарил «рискнувшего приехать в Минск» Помпео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter