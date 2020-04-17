Адвокат заявил о подозрениях летчика Ярошенко на наличие коронавируса

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут) за контрабанду наркотиков, полагает, что у его есть все симптомы коронавируса. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Тарасов.

«Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные», — констатировал адвокат.

По его словам, Ярошенко также рассказывал, что в пятницу тюрьме ожидается визит представителя генпрокуратуры США. Сотрудники тюрьмы активно готовятся к этому событию, заявил адвокат со слов его подзащитного.

Тарасов также отметил, что ранее поступала информация о заражении охранников и других заключенных этой тюрьмы. Адвокат выразил надежду на то, что поданное в Бюро тюрем прошение будет удовлетворено, и россиянину сбавят срок.

«Мы надеемся на это потому, что его здоровье в опасности. Ярошенко в данный момент угрожает опасность», — заключил Тарасов.

В конце февраля посольство России в Вашингтоне сообщило об ухудшении состояния здоровья Ярошенко, в связи с чем дипломаты направили властям США запрос об оказании Ярошенко медицинской помощи.

Ярошенко был задержан в Либерии в мае 2010 года. Россиянина экстрадировали в США, где обвинили его в контрабанде наркотиков. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.