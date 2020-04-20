Путин обсудил с Мадуро коронавирус и цены на нефть

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Мадуро. Он выразил Путину признательность за помощь в борьбе с распространением коронавируса, а также за поставки тест-систем Венесуэле.

Помимо этого, президенты обсудили соглашение по снижению объемов добычи нефти, достигнутое в рамках сделки «ОПЕК +», и затронули актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства в торгово-экономической сфере.

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