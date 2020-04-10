Небензя заявил о необходимости снятия санкций из-за пандемии коронавируса

Все односторонние и многосторонние санкции, введенные не по инициативе Организации объединенных наций (ООН) против развивающихся стран, должны быть сняты. Об этом заявил на заседании СБ ООН по теме коронавируса постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводятся на сайте постпредства России при ООН.

«Пришло время для солидарности, независимо от политических программ и предпочтений. Развивающиеся страны сталкиваются с огромными вызовами, и им в первую очередь следует оказывать помощь. ООН — лучшая платформа для координации такой помощи. Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой – вредить», — сказал Небензя.

По словам Небензи, необходимость сдерживания распространения COVID-19 влияет на способность государств бороться с муждународным терроризмом. При этом, как отметил Небензя, с другой стороны конфликты ограничивают потенциал национальных правительств по преодолению кризиса в сфере здравоохранения и оказанию помощи населению.

«С учетом этого, инициатива Генерального секретаря ООН по установлению перемирия представляется весьма своевременной», — сказал российский постпред.

По его словам, эпидемия коронавируса также существенно влияет на деятельность операций по поддержанию мира и специальных политических миссий ООН и на их способность эффективно выполнять свои мандаты, так как во всех принимающих странах были подтверждены случаи заболевания COVID-19.

24 марта отказаться от санкций из-за распространения коронавируса предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С таким призывом он обратился к лидерам стран «Большой двадцатки» (G20) перед экстренным саммитом в связи с пандемией. Как отмечал Гутерриш, к концу текущего года экономические потери от распространения коронавируса будут измеряться в «триллионах долларов», и поэтому страны должны отказаться от санкций, а также от пошлин, квот и иных ограничений на межгосударственную торговлю, которые могут помешать в борьбе с заболеванием.

26 марта ходе саммита G20 инициативу об отмене санкций поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что речь идет о жизни и смерти людей и поэтому стороны должны «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи». Как отмечал Путин, для борьбы с пандемией стороны должны отказаться от торговых войн и санкций, чтобы обеспечить поставки медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.