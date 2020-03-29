Мадуро сообщил об ожидании второго борта с медоборудованием из России

В ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Николас Мадуро в ходе телефонного выступления, опубликованного в эфире телеканала VTV.

«В ближайшие дни по указанию президента Путина прибудет российский военный самолет со всем оборудованием», — сказал Мадуро. По его словам, на этой неделе в страну уже прибыли три борта, в том числе один из России.

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Ранее Россия отправила в Италию 14 самолетов Ил-76 со специалистами в области вирусологии, автомобильными комплексами аэрозольной дезинфекции, а также медицинским оборудованием. Российских специалистов направили на оказание экстренной помощи населению и обработку объектов здравоохранения и транспорта в городе Бергамо. Восемь врачебно-сестринских бригад будут лечить больных в 65 местных пансионатах.