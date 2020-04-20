Собянин заявил о стабилизации ситуации с тяжелобольными COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние десять дней число пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, стабилизировалось. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом, членами правительства и экспертами, трансляцию которого вел РБК.

По словам Собянина, ранняя диагностика позволяет назначать пациентам с коронавирусом раннее лечение, что приводит к снижению количества тяжелобольных.

«Я докладывал, что неделю назад мы заметили сдерживание количества тяжелобольных. В течение десяти последних дней их число стабилизировались на уровне 1–1,3 тыс. человек в сутки», — сказал мэр столицы.

По его словам, сейчас в ситуации с тяжелыми пациентами нет взрывного роста, что дает возможность более спокойно работать медикам.

Собянин также сообщил, что уже введенных ограничительных мер для дальнейшего сдерживания эпидемии в Москве — режима всеобщей самоизоляции и пропускной системы — достаточно. Он заявил, что режим электронных пропусков, действующий с 15 апреля, было решено продлить до 1 мая.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В целом в мэрии положительно оценили действия москвичей в период самоизоляции — жители выполняют введенные требования, что даст свой эффект в борьбе с распространением COVID-19, говорил ранее Собянин.

К 20 апреля в Москве зафиксировано 26 350 инфицированных. За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 2 тыс. человек. С начала эпидемии в столице выздоровели 1838 пациентов, 204 умерли.