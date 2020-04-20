В Москве еще 75 человек вылечились от коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки еще 75 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперштаб.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838», — сообщила вице-мэр.

По данным оперштаба на 20 апреля, число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 4268 человек, общее количество случаев заражения превысило 47 тыс. В Москве за сутки выявили 2026 случаев.

Число умерших из-за коронавируса пациентов превысило 400.