Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на вирус

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Российские тест-системы для выявления коронавирусной инфекции по многим параметрам превосходят аналоги из других стран и могут обнаружить заболевание даже у бессимптомных носителей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский тесты на коронавирус «ни к черту». По его словам, в Минске отказались от тестов страны и решили взять китайские.

В Роспотребнадзоре отметили, что первые случаи заражения коронавирусом в Белоруссии были выявлены именно при помощи российских тестов. В общей сложности, с февраля Россия передали Белоруссии 14 тыс. тест-систем, указали в ведомстве.



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