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Ozon начал продавать услугу тестирования на коронавирус на дому

Российский маркетплейс предлагает приобрести цифровой сертификат для тестирования на коронавирус в клиниках «Медси», а также услугу по выезду медсестры, которая соберет биоматериал для анализа на дому у пользователя
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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российский маркетплейс Ozon запустил продажу цифровых сертификатов на тест для выявления коронавируса. Об этом РБК сообщила по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова.

По ее словам, купить их могут пользователи в московском регионе. «Ozon в данном случае продает сертификат на услугу — после покупки пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте smartmed.ru, ввести код сертификата и по телефону вызвать на дом лицензированного специалиста «Медси», который возьмет биоматериал на анализ, а результаты узнает от специалистов «Медси», — пояснила Ершова.

Она добавила, на Ozon теперь можно приобрести и онлайн-консультации врача, которые маркетплейс организовал в партнерстве со Smartmed (совместный проект МТС и сети клиник «Медси»). «Пользователям Ozon доступны несколько пакетов медицинских онлайн-консультаций от врачей-терапевтов и узкопрофильных специалистов», — отметила Ершова.

Фото: ozon.ru

Тестирование на коронавирус на сайте маркетплейса можно найти в категории «Онлайн-медицина». Ozon предлагает пользователям три товара: тест на COVID-19 в клиниках «Медси» (2399 руб. со скидкой), тест на COVID-19 на дому в пределах МКАД (4999 руб. со скидкой), тест на COVID-19 в пределах 30 км от МКАД (5699 руб. со скидкой).

Сбербанк и DocDoc начали проводить тесты на коронавирус на дому
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В первом случае пользователь покупает сертификат, который позволит ему прийти в одну из указанных клиник «Медси», где у него возьмут мазок для определения коронавируса. В больницу нужно явиться с паспортом и сообщить об оплате экспресс-тестирования на COVID-19, говорится в описании на сайте. Если пользователь приобретает тест с выездом на дом, то к нему домой прибудет медсестра, которая заберет биоматериал для анализа. Результат, как сказано в описании на сайте, будет готов в течение одного дня.

В другом интернет-магазине, Wildberries, отказались от комментария РБК. В пресс-службе СберМаркет РБК сообщили, что в рамках маркетплейса в ближайшее время будут фокусироваться на доставке продуктов и товаров первой необходимости в 56 городах России.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Дептранс Москвы в своем Telegram-канале также сообщил, что договорился с «Яндексом» о доставке на дом проездных карт «Тройка». Накануне власти временно запретили одноразовые проездные с 22 апреля до 1 мая и обязали граждан указывать номера проездных электронных карт («Тройка» и «Стрелка»), а также социальных карт москвича и жителя Подмосковья, даже если они перемещаются по городу, используя удостоверение гособразца (в этом случае цифровой пропуск получать не нужно).

Как указывает дептранс, залоговая стоимость «Тройки» при заказе на дом останется прежней (50 руб.), заказать ее можно будет в «Яндекс.Лавка». Минимальный номинал представленных там карт — 50 руб., таким образом общая стоимость «Тройки» составит 100 руб. Другие подробности дептранс пообещал сообщить позже.

Ранее услугу по тестированию на коронавирус на дому предложили Сбербанк и медицинский сервис DocDoc. Как поясняли РБК в банке, тест будет проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет выявить коронавирус при отсутствии внешних симптомов. На дом их будут доставлять с помощью курьеров (бесконтактная доставка), а оплатить услугу можно онлайн на сайте DocDoc. Результаты придут на электронную почту в течение одного-двух дней после сдачи анализа.

Авторы: Анна Левинская, Гаяна Демурина
Теги: Ozon, коронавирус
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