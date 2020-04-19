Ozon начал продавать услугу тестирования на коронавирус на дому

Российский маркетплейс предлагает приобрести цифровой сертификат для тестирования на коронавирус в клиниках «Медси», а также услугу по выезду медсестры, которая соберет биоматериал для анализа на дому у пользователя

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российский маркетплейс Ozon запустил продажу цифровых сертификатов на тест для выявления коронавируса. Об этом РБК сообщила по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова.

По ее словам, купить их могут пользователи в московском регионе. «Ozon в данном случае продает сертификат на услугу — после покупки пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте smartmed.ru, ввести код сертификата и по телефону вызвать на дом лицензированного специалиста «Медси», который возьмет биоматериал на анализ, а результаты узнает от специалистов «Медси», — пояснила Ершова.

Она добавила, на Ozon теперь можно приобрести и онлайн-консультации врача, которые маркетплейс организовал в партнерстве со Smartmed (совместный проект МТС и сети клиник «Медси»). «Пользователям Ozon доступны несколько пакетов медицинских онлайн-консультаций от врачей-терапевтов и узкопрофильных специалистов», — отметила Ершова.

Фото: ozon.ru

Тестирование на коронавирус на сайте маркетплейса можно найти в категории «Онлайн-медицина». Ozon предлагает пользователям три товара: тест на COVID-19 в клиниках «Медси» (2399 руб. со скидкой), тест на COVID-19 на дому в пределах МКАД (4999 руб. со скидкой), тест на COVID-19 в пределах 30 км от МКАД (5699 руб. со скидкой).