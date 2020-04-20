Глава Хакасии отстранил от работы задержанного за взятку заместителя

Валентин Коновалов (Фото: Global Look Press)

Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил от должности исполняющего обязанности своего заместителя — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра», — сказал Коновалов на заседании правительства региона.

Коновалов также заявил о необходимости усилить контроль за процедурой отбора подрядчиков, заключением государственных и муниципальных контрактов, ходом и приемкой работ.

Новикова задержали 17 апреля по подозрению в получении взятки. В СК сообщили, что деньги чиновник потребовал у представителя организации, с которой управление капитального строительства республики заключило контракт на возведение корпуса Туимского психоневрологического интерната. По данным следствия, Новиков хотел получить от подрядчика не менее 12 млн руб., в апреле этого года ему передали часть взятки в размере 2 млн руб.