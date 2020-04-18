СК раскрыл детали дела против исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова подозревают в получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте СК России.

По данным следствия, Новиков просил взятку у представителя организации, с которой управление капитального строительства республики заключило контракт на строительство корпуса Туимского психоневрологического интерната.

«Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн руб. за организованное им покровительство деятельности фирмы», — говорится в сообщении.

В апреле текущего года Новиков получил часть взятки в размере 2 млн руб. в Абакане, сообщили в ведомстве. Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали Новикова с поличным.