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Политика ,  
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СК раскрыл детали дела против исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова подозревают в получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте СК России.

По данным следствия, Новиков просил взятку у представителя организации, с которой управление капитального строительства республики заключило контракт на строительство корпуса Туимского психоневрологического интерната.

«Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн руб. за организованное им покровительство деятельности фирмы», — говорится в сообщении.

В апреле текущего года Новиков получил часть взятки в размере 2 млн руб. в Абакане, сообщили в ведомстве. Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали Новикова с поличным.

В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Политика

Новикова задержали накануне, 17 апреля, сообщили ранее в правительстве Хакасии. Глава республики Валентин Коновалов отметил, что сейчас по делу идут следственные действия, окончательное решение примет суд.

Новиков начал исполнение обязанностей заместителя руководителя Хакасии 2 апреля текущего года. Кроме того, он сохранил пост руководителя минстроя региона, на который его назначили в июле прошлого года.

Теги: Хакасия, уголовное дело, взятка
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В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
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СК возбудил дело о взятке против замглавы Минстроя Челябинской области
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