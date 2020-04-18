В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Сергея Новикова заподозрили в получении взятки, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, он должен был получить 2 млн руб. от фирмы, которая собиралась участвовать в строительстве диспансера

Фото: Правительство Республики Хакасия

В Абакане задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, сообщается на сайте правительства республики.

Новикова задержали 17 апреля. Его подозревают в получении взятки, ее сумма не уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов, сейчас идут следственные действия, окончательное решение вынесет суд. «Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — отметил он.

По данным телеканала РЕН ТВ, чиновника задержали с поличным при получении 2 млн руб. от представителя строительной компаний региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим.

Как пишет ИА «Хакасия» со ссылкой на источники, речь идет о Туимском психоневрологическом интернате. По данным агентства, за помощь в получении контракта на строительство Новиков должен был получить 12 млн руб. (2,5% от суммы контракта, которая составила 500 млн руб.). И. о. замглавы региона был задержан сотрудниками ФСБ при получении первой части взятки, сообщает агентство.