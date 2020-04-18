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В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Сергея Новикова заподозрили в получении взятки, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, он должен был получить 2 млн руб. от фирмы, которая собиралась участвовать в строительстве диспансера
Фото: Правительство Республики Хакасия

В Абакане задержали исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, сообщается на сайте правительства республики.

Новикова задержали 17 апреля. Его подозревают в получении взятки, ее сумма не уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов, сейчас идут следственные действия, окончательное решение вынесет суд. «Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — отметил он.

По данным телеканала РЕН ТВ, чиновника задержали с поличным при получении 2 млн руб. от представителя строительной компаний региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим.

Как пишет ИА «Хакасия» со ссылкой на источники, речь идет о Туимском психоневрологическом интернате. По данным агентства, за помощь в получении контракта на строительство Новиков должен был получить 12 млн руб. (2,5% от суммы контракта, которая составила 500 млн руб.). И. о. замглавы региона был задержан сотрудниками ФСБ при получении первой части взятки, сообщает агентство.

Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя Хакасии со 2 апреля. Руководителем Минстроя региона его назначили в июле прошлого года. Он работал в администрации предыдущего руководителя республики Виктора Зимина, был председателем республиканского Госкомитета по охране окружающей среды, также руководил Госкомитетом промышленности и экологии региона.

В 2015 году Новиков был арестован в рамках дела по ст.159 УК о мошенничестве в особо крупном размере, основания для его задержания появились в ходе расследования дела о хищениях в ГУП «Хакресводоканал». По версии следствия, с 2012 по 2013 годы участники организованной группы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку угля по завышенной стоимости. На основании этих договоров предприятие перечислило на счета фирм более 48 млн руб. В 2017 году уголовное преследование прекратили за истечением срока давности.

Авторы: Анастасия Курносова, Наталия Анисимова
Теги: Хакасия, взятка, задержание
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