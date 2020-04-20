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Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

По мнению главы ВТБ, у российских финансовых регуляторов есть возможность удержать курс американской валюты в пределах 80 руб.
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля

Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах». «Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 руб. за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность в случае необходимости поддерживать курс», — сказал он.

Что касается разнонаправленной динамики на рынке, то глава ВТБ объяснил ее тем, что «инвесторами руководят эмоции, а не расчеты».

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Важным достижением ЦБ Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки. При этом он высказал мнение, что регулятор «мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

Курсы доллара и евро подскочили после развала сделки России и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта. 24 марта официальный курс американской валюты достиг максимальной отметки в 80,88 руб., однако затем начал плавно снижаться. Установленный ЦБ 18 апреля курс — 73,94 руб. за доллар США.

По состоянию на 1:40 мск баррель Brent стоил $27,88.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Петр Канаев, Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева
Теги: Андрей Костин, ВТБ
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