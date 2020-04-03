Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом
Председатель парламента Ирана (меджлис) Али Лариджани заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление меджлиса.
Спикер сдал анализы на наличие коронавируса после того, как у него появились симптомы заболевания. Тест оказался положительным. Лариджани поместили на карантин, он проходит лечение.
По данным Минздрава Ирана, в стране зарегистрировали более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 3,1 тыс. человек умерли.
В стране умер заразившийся вирусом член Совета по целесообразности (совещательного органа при высшем руководителе) Мохаммад Мирмохаммади, а также бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.