Трамп заявил о готовности помочь Ирану аппаратами ИВЛ

США готовы почочь Ирану в борьбе с распространением COVID-19 и отправить аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме 19 апреля.

По его словам, в ближайшее время в Соединенных Штатах из-за спада эпидемии коронавируса высвободиться большое количество аппаратов ИВЛ.

«Если им [Ирану] нужны аппараты ИВЛ — мы могли бы их отправить. Я предложил им помощь, если они захотят», — сказал Трамп.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Иране остается самой тяжелой в Ближневосточном регионе. В стране зафиксировано более 80 тыс. заразившихся и 5 тыс. смертей.