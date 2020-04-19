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Трамп заявил о готовности помочь Ирану аппаратами ИВЛ

США готовы почочь Ирану в борьбе с распространением COVID-19 и отправить аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме 19 апреля.

По его словам, в ближайшее время в Соединенных Штатах из-за спада эпидемии коронавируса высвободиться большое количество аппаратов ИВЛ.

«Если им [Ирану] нужны аппараты ИВЛ — мы могли бы их отправить. Я предложил им помощь, если они захотят», — сказал Трамп.

Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом
Политика

Согласно данным университета Джона Хопкинса, эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Иране остается самой тяжелой в Ближневосточном регионе. В стране зафиксировано более 80 тыс. заразившихся и 5 тыс. смертей.

Коронавирусом в Иране заразились множество высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель парламента Али Лариджани.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности оказать Ирану гуманитарную помощь. По его словам, такие действия не противоречат проводимой Вашингтоном санкционной политике против этой страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал слова Помпео «странными» и «не вызывающими доверия».

Теги: Дональд Трамп, Иран, США
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Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом
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Верховный лидер Ирана счел странным желание США помочь в борьбе с вирусом
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