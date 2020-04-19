В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя самоизоляции

В Москве спасли молодого человека, который упал в Борисовские пруды, сообщается на странице в «Вконтакте» департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Очевидцы сообщили спасателям в 19:10 мск, что четверо молодых людей катались на понтоне по Борисовским прудам. Один из них упал в воду в восьми метрах от берега.

Спасатели прибыли на место происшествия и достали юношу 1994 года рождения из водs на борт катера. Пострадавшего укутали в согревающее одеяло. «Прибыв на поисково-спасательную станцию парень отказался от какой-либо дальнейшей помощи и госпитализации. Он поспешил с друзьями домой», — говорится в сообщении.

Московские спасатели попросили жителей города соблюдать правила безопасности на воде, а также режим самоизоляции, не покидать дома и «не развлекать себя опасными для жизни занятиями на водоемах».