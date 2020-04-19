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В Москве спасли упавшего в пруд нарушителя самоизоляции

В Москве спасли молодого человека, который упал в Борисовские пруды, сообщается на странице в «Вконтакте» департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Очевидцы сообщили спасателям в 19:10 мск, что четверо молодых людей катались на понтоне по Борисовским прудам. Один из них упал в воду в восьми метрах от берега.

Спасатели прибыли на место происшествия и достали юношу 1994 года рождения из водs на борт катера. Пострадавшего укутали в согревающее одеяло. «Прибыв на поисково-спасательную станцию парень отказался от какой-либо дальнейшей помощи и госпитализации. Он поспешил с друзьями домой», — говорится в сообщении.

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Московские спасатели попросили жителей города соблюдать правила безопасности на воде, а также режим самоизоляции, не покидать дома и «не развлекать себя опасными для жизни занятиями на водоемах».

В Москве с 30 марта действует обязательный для всех режим самоизоляции. Покидать дома можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу в случае необходимости, для походов в продуктовые магазины, в аптеку, для выгула домашних животных и выноса мусора.

Помимо этого в столице с 15 апреля ввели пропускную систему для передвижения на личном и общественном транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил ужесточения пропускного режима, если предприятия и граждане будут нарушать ограничения. По словам начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, среди нарушителей преобладают молодые люди.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, самоизоляция, Москва
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