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Путин поблагодарил президента Туркменистана за отзывы об Aurus

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за позитивные отзывы о российском автомобиле Aurus во время встречи в Ашхабаде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Бердымухамедов заявил, что Туркменистан намерен закупить первую партию седанов Aurus, которая была представлена на выставке по случаю Каспийского экономического форума.

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus. Очень приятно, что машина вам понравилась», — подчеркнул Путин.

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Президент России также отметил успешное развитие двусторонних отношений в экономической отрасли. Так, в первые семь месяцев 2019 года товарооборот между странами увеличился более чем на 62%, сказал он. Российский лидер добавил, что сотрудничество в энергетической сфере начинает развиваться после длительной паузы.

Встреча двух президентов прошла в Туркменистане в рамках заседания совета глав государств СНГ.

Автомобили Aurus были разработаны в России для перевозки первых лиц. Их использует Владимир Путин как внутри страны, так и для зарубежных поездок. Часть седанов будут поставляться в свободную продажу.

Стоимость одного автомобиля Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн руб.

Теги: Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, отзывы, автомобиль, Aurus
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