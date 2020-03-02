Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

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Российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus получил более 700 предварительных заказов, 65 из них на преддоговорной стадии, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов.

«Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт», — сказал он.

По словам Ширинова, первые автомобили Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года. Спустя две недели после этого планируется выпустить внедорожник Komendant.

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