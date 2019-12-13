В Минпромторге уточнили сроки начала серийного производства Aurus

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) главой министерства Денисом Мантуровым.

Завод Ford Sollers, на котором будут производить Aurus, расположен в особой экономической зоне «Алабуга». Сейчас там идет подготовка к серийному производству этих автомобилей, сообщает пресс-служба министерства.

ТАСС со ссылкой на презентацию компании сообщает, что выпуск пилотной партии Aurus планируется в ноябре 2020 года. В 2021 году компания собирается произвести 360 автомобилей, в 2022 году — 1724, в 2023 году — 4030, а в 2024 году — 5274.

Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Для технически сложных работ предусмотрен роботизированный комплекс, а в цеху сборки автомобилей будут использовать технологии цифрового производства (промышленный интернет вещей, RFID-идентификация), беспилотные технологии и технологии дополненной реальности, отмечается в пресс-службе.