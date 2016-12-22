Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году

В 2018 году средний размер взятки в России составил 609 тыс. руб., а общая сумма взяток — 1,8 млрд руб. Об этом в программе «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По его словам, число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,1 тыс. случаев. Также задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% — дачи взяток, на 16% — случаев посредничества. При этом на 2,2% снизилось число мелких взяток.
В общей сложности правоохранители выявили 826 случаев взяточничества на 48 млн руб., 538 фактов на 193,5 млн руб. и 186 случаев на 1,5 млрд руб., а также почти 4,5 тыс. мелких взяток. Куренной отметил, что в большинстве случаев взятки давались деньгами, однако достаточно часто вознаграждение выдавалось стройматериалами, автомобилями, смартфонами, скидками и картами постоянных клиентов ресторанов.
С января по сентябрь 2018 года число подозреваемых в получении взяток превысило 1 тыс. человек. Из них почти 300 являются сотрудниками органов внутренних дел, еще 76 — работники ФСИН, 41 — из ФССП, 48 — из Минобороны. Еще 77 работают в органах местного самоуправления, а 39 — в органах исполнительной власти.
В 2017 году общая сумма взяток в России составила 6,7 млрд руб., в 2016 году этот показатель составлял 2,3 млрд руб. В 2017 году должностные лица получили взяток на 4,5 млрд руб., в 2016 году размер взяток составлял 946,8 млн руб.В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера. Это мужчина в возрасте около 40 лет, имеющий высшее образование, у которого есть семья и дети. «Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане», — отмечал представитель ведомства.