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Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
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Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
Общество, 14:02
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Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
Средняя сумма взятки превысила 600 тыс. руб., при этом общая сумма взяток составила почти 2 млрд руб., сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В 2018 году средний размер взятки в России составил 609 тыс. руб., а общая сумма взяток — 1,8 млрд руб. Об этом в программе «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,1 тыс. случаев. Также задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% — дачи взяток, на 16% — случаев посредничества. При этом на 2,2% снизилось число мелких взяток.

В общей сложности правоохранители выявили 826 случаев взяточничества на 48 млн руб., 538 фактов на 193,5 млн руб. и 186 случаев на 1,5 млрд руб., а также почти 4,5 тыс. мелких взяток. Куренной отметил, что в большинстве случаев взятки давались деньгами, однако достаточно часто вознаграждение выдавалось стройматериалами, автомобилями, смартфонами, скидками и картами постоянных клиентов ресторанов.

С января по сентябрь 2018 года число подозреваемых в получении взяток превысило 1 тыс. человек. Из них почти 300 являются сотрудниками органов внутренних дел, еще 76 — работники ФСИН, 41 — из ФССП, 48 — из Минобороны. Еще 77 работают в органах местного самоуправления, а 39 — в органах исполнительной власти.

На каждый миллион россиян в 2018 году пришлось 24 выявленных взяточника
Общество

В 2017 году общая сумма взяток в России составила 6,7 млрд руб., в 2016 году этот показатель составлял 2,3 млрд руб. В 2017 году должностные лица получили взяток на 4,5 млрд руб., в 2016 году размер взяток составлял 946,8 млн руб.

В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера. Это мужчина в возрасте около 40 лет, имеющий высшее образование, у которого есть семья и дети. «Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане», — отмечал представитель ведомства.
Авторы: Григорий Дубов, Дмитрий Серков.
Теги: Генпрокуратура , взятка , Коррупция
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