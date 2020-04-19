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Благодатный огонь доставили из Москвы в Крым

Фото: sip.airport / Facebook

Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

«Благодатный огонь был доставлен в Международный аэропорт Симферополя регулярным рейсом из Москвы», — сказали в пресс-службе. Там отметили, что огонь перевозили в специальных лампадах.

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Общество

Благодатный огонь сошел 18 апреля в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, согласно преданию, был погребен Иисус Христос. Специальную капсулу с огнем  от свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III в Москву передал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Накануне самолет с огнем вылетел в Москву к началу праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Теги: огонь, Крым, новости РБК
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