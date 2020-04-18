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Новости без коронавируса ,  
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В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Спецборт с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили «РИА Новости» в Фонде Андрея Первозванного.

Впоследствии огонь доставят на пасхальную службу, которую в ночь на 19 апреля в в храме Христа Спасителя проведет патриарх Кирилл.

В этом году из-за режима самоизоляции, действующего из-за пандемии коронавируса, в Москве решили не встречать Пасху массово. Однако, как сообщили в фонде, после снятия московскими властями ограничений, святыню раздадут верующим.

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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в закрытом режиме. На службе присутствовали представители Иерусалимской православной, Армянской, Коптской и Ассирийской церквей.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в аэропорту Тель-Авива передал лампаду со святыней Фонду Андрея Первозванного, после чего российская делегация вылетела в Москву.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Москва, Храм Гроба Господня, Иерусалим, Пасха
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