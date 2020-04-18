В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Спецборт с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили «РИА Новости» в Фонде Андрея Первозванного.

Впоследствии огонь доставят на пасхальную службу, которую в ночь на 19 апреля в в храме Христа Спасителя проведет патриарх Кирилл.

В этом году из-за режима самоизоляции, действующего из-за пандемии коронавируса, в Москве решили не встречать Пасху массово. Однако, как сообщили в фонде, после снятия московскими властями ограничений, святыню раздадут верующим.

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в закрытом режиме. На службе присутствовали представители Иерусалимской православной, Армянской, Коптской и Ассирийской церквей.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в аэропорту Тель-Авива передал лампаду со святыней Фонду Андрея Первозванного, после чего российская делегация вылетела в Москву.