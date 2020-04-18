Самолет с Благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву

Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС

Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, будет доставлен в Москву. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель фонда Андрея Первозванного.

По его словам, посол России в Израиле Анатолий Викторов передал директору фонда Владимиру Бушуеву капсулу с огнем, после чего спецборт с российской делегацией фонда вылетел из Тель-Авива в российскую столицу.

Ожидается, что самолет приземлится во Внуково в 20:30 мск. Затем представители фонда передадут лампаду с огнем к пасхальной службе, которая пройдет в ночь на 19 апреля в храме Христа Спасителя. Богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Благодатный огонь сошел 18 апреля в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где по преданию был погребен Иисус Христос. Специальную капсулу от огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III зажег председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.