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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Фото: Андрей Широков / ТАСС

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию ведет телеканал «Царьград ТВ».

Благодатный огонь сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, погребен Иисус Христос.

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Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от патриаршего огня специальную капсулу, которую на самолете доставят во Внуково, а затем в храм Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в храме в ночь с 18 на 19 апреля пасхальное богослужение.

В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли храм Гроба Господня
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Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония схождения Благодатного огня проходит с ограниченным количеством участников и без паломников. Священнослужители доставят огонь от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города, где его заберут представители посольств и, в свою очередь, передадут прибывшим за святыней представителям иностранных государств, которым нельзя из-за карантина покидать свои самолеты.

Сам храм Гроба Господня в конце марта также закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Решение было принято на встрече властей и религиозных лидеров Израиля.

В Израиле, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 13 107 заболевших коронавирусной инфекцией.

Теги: Пасха, Иерусалим
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