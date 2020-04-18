Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония схождения Благодатного огня проходит с ограниченным количеством участников и без паломников. Священнослужители доставят огонь от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города, где его заберут представители посольств и, в свою очередь, передадут прибывшим за святыней представителям иностранных государств, которым нельзя из-за карантина покидать свои самолеты.

Сам храм Гроба Господня в конце марта также закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Решение было принято на встрече властей и религиозных лидеров Израиля.

В Израиле, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 13 107 заболевших коронавирусной инфекцией.