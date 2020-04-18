Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию ведет телеканал «Царьград ТВ».
Благодатный огонь сходит в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, погребен Иисус Христос.
Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от патриаршего огня специальную капсулу, которую на самолете доставят во Внуково, а затем в храм Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в храме в ночь с 18 на 19 апреля пасхальное богослужение.