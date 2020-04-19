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Пандемия коронавируса ,  
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В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

Фото: Kin Cheung / Reuters

На сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу нового типа. Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает CGTN.

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — сказал Чжимин. По его словам, в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые бы говорили о его искусственном происхождении.

«Как мы уже давно заявляли, этот вирус никак не мог вырваться от нас», — подчеркнул вирусолог. Специалисты института знают, какие исследования проводятся, и соблюдают строгий регламент обращения с образцами, пояснил он.

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В конце января о возможном искусственном происхождении коронавирусной инфекции заявил сенатор-республиканец Том Коттон. Он отметил, что в Ухане находится «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Кроме того, предположение о заражении коронавирусом в лаборатории в Ухане выдвинул телеканал Fox News. Согласно данным телеканала, распространение коронавируса началось случайно после того, как один из сотрудников института заразился в ходе исследований. 

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса. Эксперты организации не нашли никаких свидетельств  создания инфекции человеком, подчеркнул он.

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Накануне версию о происхождении вируса из уханьской лаборатории также поддержал французский вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье. По его словам, он не верит версии о происхождении вируса от диких животных на рынке. «Это красивая легенда, это невозможно. Вирус вышел из лаборатории в Ухане», — сказал он.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Китай, синтез, коронавирус
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