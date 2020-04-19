В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

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На сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу нового типа. Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает CGTN.

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — сказал Чжимин. По его словам, в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые бы говорили о его искусственном происхождении.

«Как мы уже давно заявляли, этот вирус никак не мог вырваться от нас», — подчеркнул вирусолог. Специалисты института знают, какие исследования проводятся, и соблюдают строгий регламент обращения с образцами, пояснил он.

В конце января о возможном искусственном происхождении коронавирусной инфекции заявил сенатор-республиканец Том Коттон. Он отметил, что в Ухане находится «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Кроме того, предположение о заражении коронавирусом в лаборатории в Ухане выдвинул телеканал Fox News. Согласно данным телеканала, распространение коронавируса началось случайно после того, как один из сотрудников института заразился в ходе исследований.