Путин поздравил православных россиян с Пасхой
Президент Владимир Путин поздравил верующих жителей страны с праздником Пасхи. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
Путин отметил, что сегодня Русская православная церковь и другие христианские конфессии укрепляют духовные, нравственные, исторические, культурные ценности.
»Особо отмечу большую социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей», — добавил президент.