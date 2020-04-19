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Новости без коронавируса ,  
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Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил верующих жителей страны с праздником Пасхи. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.

Путин отметил, что сегодня Русская православная церковь и другие христианские конфессии укрепляют духовные, нравственные, исторические, культурные ценности.

Песков сообщил об отсутствии в планах Путина поездки на пасхальную службу
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»Особо отмечу большую социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей», — добавил президент.

Путин также поздравил с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому выразил глубокую признательность за труд и «личный вклад в сохранение общественного мира и согласия».

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Общество

Ранее 18 марта в Москву спецбортом из Иерусалима привезли Благодатный огонь, который затем доставили в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл проведет праздничную службу.

Больше чем в половине российских регионов храмы на Пасху будут открыты, несмотря на введенный режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Директор правозащитного аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что губернаторы не решаются на жесткие меры по закрытию церквей из-за опасений за свой рейтинг.

Теги: Владимир Путин, Пасха, поздравление
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