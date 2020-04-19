Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Путин также поздравил с Пасхой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому выразил глубокую признательность за труд и «личный вклад в сохранение общественного мира и согласия».

Ранее 18 марта в Москву спецбортом из Иерусалима привезли Благодатный огонь, который затем доставили в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл проведет праздничную службу.

Больше чем в половине российских регионов храмы на Пасху будут открыты, несмотря на введенный режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Директор правозащитного аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что губернаторы не решаются на жесткие меры по закрытию церквей из-за опасений за свой рейтинг.