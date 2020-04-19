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Пандемия коронавируса ,  
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Российские регионы продлили режим самоизоляции до конца апреля

Российские регионы, в которых режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса действовал до 19 апреля, продлили его минимум на семь дней, пишет ТАСС со ссылкой на заявления и нормативно-правовые акты региональных властей. В большинстве субъектов он действует до конца месяца, либо до особого распоряжения.

В частности, накануне постановление о продлении ограничительных мер до 26 апреля подписал глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн — на это время в регионе запрещены массовые мероприятия и остановлена работа ряда организаций и учреждений. Помимо этого, жителей обязали с 20 апреля находиться в общественных местах в масках или респираторах.

В Оренбургской области, согласно решению губернатора Дениса Паслера, режим самоизоляции будет действовать до конца месяца. В Тульской области он продлевается до 30 апреля для граждан старше 65 лет, за исключением руководителей предприятий, сотрудников органов госвласти, врачей, а также сотрудников центров занятости.

В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
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Президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил дни до 30 апреля нерабочими, а субъектам Федерации он предоставил дополнительные полномочия при определении профилактических мер. Регионы сами решают в том числе, какие организации могут остановить деятельность, а какие — продолжить, а также устанавливают особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе режим самоизоляции продлевается до 1 мая. Аналогичное решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вслед за ними режим ограничений и изоляции на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлили власти многих регионов. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе он будет действовать минимум до конца мая.

Случаи заражения коронавирусом выявили во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано более 36,7 тыс. случаев заражения, умерли 313 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: самоизоляция, коронавирус
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