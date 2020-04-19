Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса Экономика, 07:19 Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек Общество, 06:53 Мэр города в Италии поблагодарил россиян за помощь в борьбе с COVID-19 Общество, 06:52 Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га Общество, 06:28 В ФМБА назвали категории молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19 Общество, 06:13 Эксперт назвал вероятные тенденции в туризме после пандемии коронавируса Общество, 05:45 В Китае за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом Общество, 05:34 Трамп сообщил о «хорошем письме» от Ким Чен Ына Политика, 05:27 В МЧС дали рекомендации по гигиене продуктов во время эпидемии COVID-19 Общество, 05:07 Трамп заявил о готовности помочь Ирану аппаратами ИВЛ Общество, 04:45 На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана Общество, 04:33 Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России Общество, 03:38 Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Политика, 03:32 National Interest оценило российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» Технологии и медиа, 03:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мэр города в Италии поблагодарил россиян за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр коммуны Верделло в провинции Ломбардия Фабио Моссале выразил благодарность находящимся в Италии с гуманитарной миссией российским военным за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Специалисты из России вместе с военнослужащими подразделений РХБЗ вооруженных сил Италии накануне провели дезинфекцию домов престарелых в Верделло и Серине.

Моссале назвал работу россиян профессиональной и эффективной. «Мы видим, что после проведенной дезинфекции значительно улучшилась ситуация, и заболеваемость снизилась», — сказал мэр.

Ансамбль Александрова сыграл в поддержку борьбы с вирусом в Италии
Общество

Всего к 19 апреля российские военные эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ полностью продезинфицировали 68 зданий и сооружений в 62 населенных пунктах провинции Ломбардия.

В конце марта Москва направила в Италию 14 бортов ВКС с медоборудованием, мобильными комплексами для дезинфекции, средствами защиты и военными специалистами в качестве гуманитарной помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Российские медики работают в Ломбардии на севере страны, откуда началось распространение коронавируса по Италии. В апреле они начали лечить больных с COVID-19 в госпитале, развернутом в столице провинции городе Бергамо.

По данным итальянского Минздрава, к вечеру 18 апреля в стране было выявлено почти 176 тыс. инфицированных. Из них почти 45 тыс. пациентов вылечились, 23,2 тыс. человек умерли. Более 107 тыс. больных сейчас находятся в больницах.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Италия, коронавирус, Россия
Материалы по теме
Российские военные медики начали лечить больных с коронавирусом в Бергамо
Общество
Российские врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter