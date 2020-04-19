Мэр города в Италии поблагодарил россиян за помощь в борьбе с COVID-19

Мэр коммуны Верделло в провинции Ломбардия Фабио Моссале выразил благодарность находящимся в Италии с гуманитарной миссией российским военным за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Специалисты из России вместе с военнослужащими подразделений РХБЗ вооруженных сил Италии накануне провели дезинфекцию домов престарелых в Верделло и Серине.

Моссале назвал работу россиян профессиональной и эффективной. «Мы видим, что после проведенной дезинфекции значительно улучшилась ситуация, и заболеваемость снизилась», — сказал мэр.

Всего к 19 апреля российские военные эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ полностью продезинфицировали 68 зданий и сооружений в 62 населенных пунктах провинции Ломбардия.