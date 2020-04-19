Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков в интервью RT.

«Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю», — сказал он.

По его словам, карантинные меры дают «передышку» и должны длиться не меньше четырех недель, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

«От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых», — добавил Волчков.