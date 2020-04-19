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Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков в интервью RT.

«Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю», — сказал он.

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По его словам, карантинные меры дают «передышку» и должны длиться не меньше четырех недель, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

«От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых», — добавил Волчков.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Чтобы минимизировать риск заражения вирусолог посоветовал избегать плохо вентилируемых помещений, в которых долго живет вирус и трудно дистанцироваться от людей. При этом врач отметил, что на улице вероятность инфицирования очень низка из-за незначительной концентрации вирусных частиц.

Ранее 17 марта президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия победит коронавирус, но этому должны способствовать и сами граждане. Он заметил, что пик эпидемии в стране еще не пройден, так как число заболевших продолжает расти не только в Москве, но и в других регионах.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Россия, карантин
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