В мэрии назвали долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве

Доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Москве составляет примерно 60% от общего числа зараженных. Об этом рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в программе «Время» на «Первом канале».

По его словам, ежедневно в Москве делают 18 тыс. тестов на коронавирус. Число выявленных случаев растет.

«Оно увеличивается, но в основном, за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60%», — заявил Хрипун.

По официальным данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, к 18 апреля в Москве было уже 20 754 подтвержденных случая заражения. За сутки это число выросло на 2649.