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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии назвали долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве

Доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Москве составляет примерно 60% от общего числа зараженных. Об этом рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в программе «Время» на «Первом канале».

По его словам, ежедневно в Москве делают 18 тыс. тестов на коронавирус. Число выявленных случаев растет.

«Оно увеличивается, но в основном, за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60%», — заявил Хрипун.

За сутки в Москве вылечились еще 162 пациента с коронавирусом
Общество

По официальным данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, к 18 апреля в Москве было уже 20 754 подтвержденных случая заражения. За сутки это число выросло на 2649.

Выздоровели в столице 1679 пациентов — плюс 162 за сутки. Количество летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией достигло 176.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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18 апреля московские власти сообщили об изменениях в системе оформления и учета электронных пропусков, необходимых для поездок по городу. Теперь необходимо привязать пропуск к социальной и транспортной карте «Тройка» или «Стрелка». Сделать это можно будет на сайте mos.ru, где размещена инструкция. Привязка к транспортным и социальным картам нужна для работы автоматизированной системы учета пропусков.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, симптомы
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