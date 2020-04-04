Китай поставит в Россию 80 млн масок в ближайший месяц

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Россия согласовала с Китаем дополнительные поставки масок и защитных костюмов в апреле — начале мая. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о месячных контрактах на поставку 1,05 млн защитных костюмов типа Tyvek, а также 80 млн трехслойных масок.

Ранее, 23 марта, Китай уже передал России 25,5 млн медицинских масок. В Минпромторге сообщали, что их направят в ряд ведомств, в том числе в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Министерство внутренних дел (МВД), а также волонтерским движениям в регионах, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей.

Кроме того, 2 апреля Китай доставил в Россию гуманитарную помощь весом 26 т, которая также содержала медицинские маски, а еще респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры.На 4 апреля в России зафиксировали 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевание диагностировали у 582 пациентов.