СК показал видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет показал кадры с задержанием исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергеем Новиковым, в отношении которого завели уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Видео опубликовано в YouTube СК.

Его задержали на автомобильной парковке. На вопрос о том, понимает ли он причину задержания Новиков ответил отрицательно.

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