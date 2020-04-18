Новости без коронавируса , 18 апр, 09:33
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СК показал видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет показал кадры с задержанием исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергеем Новиковым, в отношении которого завели уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Видео опубликовано в YouTube СК.
Его задержали на автомобильной парковке. На вопрос о том, понимает ли он причину задержания Новиков ответил отрицательно.
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