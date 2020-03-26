В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня

В Иерусалиме на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 закрыли Храм Гроба Господня — церковь, построенную на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после встречи церковных лидеров Израиля и властей страны, а также после введения премьер-министром Биньямином Нетаньяху новых мер по борьбе с коронавирусом.

По словам представителя Ассамблеи католических ординариев Святой Земли Абу Нассара, закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи. Если распространение коронавируса продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.

25 марта Нетаньяху объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно новому распоряжению правительства с вечера среды в стране запрещены все массовые мероприятия, приостанавливается работа общественного транспорта. Таксистам разрешено возить только по одному пассажиру, а гражданам запрещено удаляться от своих домов без причины.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в Израиле подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом. От вызванных им осложнений погибли пять человек, еще 58 выздоровели.