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В Израиле из-за вируса поменяли процедуру передачи благодатного огня

Иностранные представители не смогут присутствовать в храме на процедуре схождения благодатного огня в Иерусалиме, заявили в МИДе страны. Огонь будет доставлен в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут иностранным представителям
Храм Гроба Господня (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Церемония схождения благодатного огня в в храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году пройдет без паломников. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор. Количество участников церемонии также будет ограничено, уточнил Тор.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями духовенства от Храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям, которые «не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина», — сказал дипломат.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев
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