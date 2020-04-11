Власти Москвы сообщили о планах провести дезинфекцию из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию для профилактики распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, передает ТАСС.

Специалисты полностью обработают все тротуары, парковки, дворы и все асфальтобетонное и плиточное покрытие дорог. Особое внимание при дезинфекции уделят территориям остановок общественного транспорта, лечебно-профилактических учреждений и входам в метро. Также проведут тщательную обработку общественных туалетов, территории МФЦ, станций водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

В комплексе уточнили, что для дезинфекции используются безопасные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. В общей сложности в Москве задействуют более 4 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

Ранее в столице уже проводили масштабную дезинфекцию для борьбы с распространением коронавируса 5 апреля и 28 марта. В начале апреля власти столицы задействовали для этого около 3,5 тыс. единиц техники.