Власти Москвы пообещали платить донорам плазмы для больных COVID-19

«Ежедневно от инфекции излечиваются около 100–150 человек, а значит в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией — помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», — обратилась к москвичам Ракова.

Донором плазмы может стать человек в возрасте 18–55 лет, не имеющий хронических заболеваний, в частности у него не должно быть выявлено заражения ВИЧ и гепатитами типов В и С.

Те из переболевших COVID-19, кто соответствует данным требованиям, могут обращаться на горячую линию по донорству плазмы ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU, JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За последние сутки в Москве выявлено 1959 случаев заражения COVID-19, общее их число выросло до 18 105. При этом 123 пациента за день выздоровели, 14 умерли.