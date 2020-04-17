Власти Москвы пообещали платить донорам плазмы для больных COVID-19
В Москве введут выплаты донорам плазмы крови, необходимой для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
«По поручению мэра в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (ее слова приводятся в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба столицы по борьбе с COVID-19).
Размер выплат Ракова не назвала.
Донором плазмы крови может стать уже переболевший COVID-19 человек, так как, по данным медиков, кровь таких людей содержит антитела к коронавирусной инфекции и может быть использована для лечения новых больных с новой инфекцией. По данным столичных властей, в Москве от COVID-19 уже вылечились 1517 человек.