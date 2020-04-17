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Власти Москвы пообещали платить донорам плазмы для больных COVID-19

Донором плазмы крови может стать уже переболевший COVID-19 человек, так как, по данным медиков, кровь таких людей содержит антитела к коронавирусной инфекции
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве введут выплаты донорам плазмы крови, необходимой для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По поручению мэра в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (ее слова приводятся в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба столицы по борьбе с COVID-19).

Размер выплат Ракова не назвала.

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Донором плазмы крови может стать уже переболевший COVID-19 человек, так как, по данным медиков, кровь таких людей содержит антитела к коронавирусной инфекции и может быть использована для лечения новых больных с новой инфекцией. По данным столичных властей, в Москве от COVID-19 уже вылечились 1517 человек.

«Ежедневно от инфекции излечиваются около 100–150 человек, а значит в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией — помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», — обратилась к москвичам Ракова.

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Донором плазмы может стать человек в возрасте 18–55 лет, не имеющий хронических заболеваний, в частности у него не должно быть выявлено заражения ВИЧ и гепатитами типов В и С.

Те из переболевших COVID-19, кто соответствует данным требованиям, могут обращаться на горячую линию по донорству плазмы ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в Москве выявлено 1959 случаев заражения COVID-19, общее их число выросло до 18 105. При этом 123 пациента за день выздоровели, 14 умерли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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