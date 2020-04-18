Турчинов назвал своим достижением создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан «ракетный щит». Об этом он сообщил во время видеоконференции Киевского форума по безопасности.

«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — сказал Турчинов.

По его словам, Украина фактически обладает ракетами, которые могут уничтожать цели на большом расстоянии, а также крылатыми ракетами для поражения морских целей в Черном и Азовском морях и защиты побережья.

При этом Турчинов отметил, что на Украине наблюдаются проблемы с системным финансированием и госзаказами. По его словам, в государственном оборонном заказе в этом году не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха». Также не планируются доработка и заказ новых ракет «Ольха-М» и новых дивизионов крылатых ракет «Нептун».