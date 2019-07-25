Украина заявила об успешном испытании улучшенных ракет «Ольха»

Украинская армия провела успешное испытание модернизированных ракет «Ольха» для реактивной системы залпового огня. Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности и обороны страны.

Ракеты «Ольха», говорится в сообщении, были улучшены. Конструкторам удалось добиться увеличения дальности их поражения. Точные параметры ракет неизвестны, однако, согласно данным из открытых источников, ранее Киев испытывал модифицированные ракеты «Ольха-М» с дальностью пуска до 130 км.

За испытаниями наблюдал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он подтвердил успешность испытаний. По словам Кривоноса, СНБО «принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня».

«Ольха» («Вільха») — украинский проект, в рамках которого ведется разработка реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО «Смерч». Власти Украины называли эти ракеты «уникальными» и заявляли о большом спросе на них за рубежом.

На вооружение украинской армии ракетный комплекс поступил в октябре 2018 года. Его поставки в войска правительство страны обещало начать в середине 2019 года.