В Госдуме ответили на заявление о ракетном ударе Украины по России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал устаревшей тему войны с Россией. Так он прокомментировал заявление директора украинского Павлоградского химзавода Леонида Шимана о том, что Украина может нанести удар по объектам инфраструктуры России.

По словам депутата, в условиях борьбы с пандемией государства помогают друг другу, однако «украинские элиты продолжают грезить «войной с Россией». «Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами», — сказал Белик телеканалу RT.

Леонид Шиман заявлял изданию «Цензор.НЕТ», что Украина наладила серийное производство только ракет дальнего действия «Ольха». По его словам, в случае наступления России Киев с помощью этих ракет может нанести удары по объектам российской критической инфраструктуры. Например, по комбинату «Каменский» в Ростовской области, отметил директор Павлоградского химзавода.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил «РИА Новости», что Шиман не разбирается в военных потенциалах России и Украины. По его словам, российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреливают подобными ракетами, однако результат это не приносит.