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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Ракетный комплекс «Ольха» (Фото: Wikimedia Commons)

В случае наступления со стороны России Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил в интервью Цензор.НЕТ директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

«В случае нового широкомасштабного наступления Российской Федерации с помощью «Вільхи» мы получаем средство сдерживания», — сказал Шиман.

По его словам, из всех ракет дальнего действия Украина наладила серийное производство только «Ольхи». Выпущена первая партия по заказу 2019 года.

При этом Шиман отметил, что власти Украины не выделили финансирования Павлоградскому химическому заводу, и прекращение его работы будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производства ракет «Ольха». По словам Шимана, с начала года уволили 687 сотрудников предприятия, а если деньги не поступят в ближайшее время, уволят еще 190 человек. «Вопросы — зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?» — сказал он.

«Ольха» («Вільха») — украинский проект, в рамках которого ведется разработка реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО «Смерч».

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В июле 2019 года украинская армия провела успешное испытание «Ольхи». Как отметили тогда в Совете нацбезопасности и обороны страны, характеристики оружия были улучшены и конструкторам удалось добиться увеличения дальности поражения ракет. По данным из открытых источников, ранее Киев испытывал модифицированные ракеты «Ольха-М» с дальностью пуска до 130 км.

Теги: Украина, «Ольха», ракеты
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