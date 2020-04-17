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Мишустин продлил особый порядок выдачи больничных работающим пенсионерам

Михаил Мишустин (Фото: Правительство России / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое продлевает особый порядок выдачи больничных листов работающим пенсионерам, которых обязали не выходить из дома. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Он будет действовать до 30 апреля включительно. В это время больничные листы могут оформляться дистанционно», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что работодатели должны предоставить списки сотрудников, которым положены такие больничные, в Фонд социального страхования. По его словам, около 2 млн человек получат выплаты по этим документам. Премьер рассказал, что для этого из фонда выделят более 21 млрд руб.

Работающим пенсионерам пообещали электронные больничные
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В конце марта оперштаб расширил меры по борьбе с распространением коронавируса. Минтруду и Минфину поручили разработать порядок предоставления больничных для россиян старше 65 лет, которые продолжают работать. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 20 по 30 апреля россияне пенсионного возраста смогут получить электронный больничный в рамках борьбы с распространением коронавируса. Его будут выдавать работающим пенсионерам, которые не перешли на удаленную работу и не взяли отпуск. По словам министра, больничные оплатят из средств ФСС, чтобы не тратить средства работодателей.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пенсионеры, коронавирус
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