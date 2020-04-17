Мишустин продлил особый порядок выдачи больничных работающим пенсионерам

Михаил Мишустин (Фото: Правительство России / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое продлевает особый порядок выдачи больничных листов работающим пенсионерам, которых обязали не выходить из дома. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Он будет действовать до 30 апреля включительно. В это время больничные листы могут оформляться дистанционно», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что работодатели должны предоставить списки сотрудников, которым положены такие больничные, в Фонд социального страхования. По его словам, около 2 млн человек получат выплаты по этим документам. Премьер рассказал, что для этого из фонда выделят более 21 млрд руб.

В конце марта оперштаб расширил меры по борьбе с распространением коронавируса. Минтруду и Минфину поручили разработать порядок предоставления больничных для россиян старше 65 лет, которые продолжают работать. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции.