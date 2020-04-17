Медведев объяснил безвыходным положением введение пропусков в Москве

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Введенные московскими властями меры необходимы для сдерживания эпидемии COVID-19, считает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

По его словам, в столице вводят жесткие меры, однако они адекватны эпидемиологической ситуации. «Я хотел бы поддержать все, что делается московским руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков», — сказал он.

По его словам, Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города России находятся под ударом, так как там большее число людей приезжают из-за границы, а скорость распространения вируса — выше.

Из-за COVID-19 власти Москвы ввели режим самоизоляции для граждан, запретили работу ТЦ, ресторанов и публичные мероприятия, а также закрыли городские парки. Кроме того, в городе ввели систему пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля они стали обязательными. Аналогичные меры ввели в Подмосковье.