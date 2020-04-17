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В Минкомсвязи назвали предварительные даты вывоза россиян из Бангкока

Вывозной рейс из Бангкока (Таиланд) во Владивосток предварительно запланирован на субботу, 18 апреля. Об этом сообщается на странице Telegram-канала, который создала Минкомсвязь России для возвращения россиян на родину.

Рейс № SBI6262 Бангкок — Владивосток запланирован на 18 апреля 2020 в 11:45 (местное время). Его выполнит авиакомпания «Сибирь». По данным ведомства, перелет на этом рейсе возможен только для граждан России, проживающих во Владивостоке и Приморском крае.

В этот же день авиакомпания «Уральские авиалинии» в 15:40 совершит вывозной рейс SVR3782 из Бангкока в Екатеринбург. Данный рейс возможен только для россиян, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области.

На 19 апреля запланирован вылет рейса SBI5702 из Бангкока в Новосибирск. В 11:25 (местное время) его выполнит авиакомпания «Сибирь». По данным Минкомсвязи, перелет будет доступен только для россиян, проживающих в Новосибирске и Новосибирской области. 

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Ранее Росавиация сформировала предварительный график вылета рейсов вышеперечисленных авиакомпаний для вывоза россиян из-за границы до 20 апреля. Помимо Бангкока, речь идет о рейсах из Дубая, Стамбула, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани в Москву, Петербург, Иркутск, Казань, Уфу, Екатеринбург и Владивосток.

Теги: Бангкок, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, авиарейс, россияне ..., Минкомсвязи России
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