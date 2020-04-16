Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ Общество, 00:29 В США умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо» Общество, 00:18 Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве Финансы, 00:00 Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти Экономика, 16 апр, 23:52 В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом Общество, 16 апр, 23:36 Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов Общество, 16 апр, 23:21 S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса Экономика, 16 апр, 23:12 На складе Большого театра обнаружили тело мужчины Общество, 16 апр, 22:45 Путин поздравил BP с 30-летием присутствия в России Бизнес, 16 апр, 22:34 Боксер Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри Спорт, 16 апр, 22:12 «Ак Барс» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Спорт, 16 апр, 22:08 В Грузии временно запретят езду на легковых автомобилях Общество, 16 апр, 21:58 Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом Политика, 16 апр, 21:55 Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган Финансы, 16 апр, 21:55
Падение цен на нефть ,  
0 

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

Министр энергетики России Александр Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Телефонный разговор состоялся 16 апреля, сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

В ходе беседы стороны обсудили условия выполнения сделки ОПЕК. Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями.

Россия и Саудовская Аравия выразили уверенность в том, что их партнеры по ОПЕК + и другие производители выполнят взятые на себя обязательства.

Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+
Мнение

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. По итогам заключенного соглашения стороны условились уменьшить добычу нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр. Это снижение нефтедобычи станет рекордным за всю историю.

Вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК заявил, что без новой сделки России пришлось бы снизить добычу значительно больше — до 50%. 

Теги: Минэнерго России, Александр Новак, телефонный разговор
Материалы по теме
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Политика
Путин заявил Новаку о важности выполнения всех договоренностей по нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter