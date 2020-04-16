Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

Министр энергетики России Александр Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Телефонный разговор состоялся 16 апреля, сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

В ходе беседы стороны обсудили условия выполнения сделки ОПЕК. Обе страны выразили приверженность выполнению согласованных целевых сокращений и условились следить за рынком нефти. Кроме того, они подтвердили готовность при необходимости принимать новые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями.

Россия и Саудовская Аравия выразили уверенность в том, что их партнеры по ОПЕК + и другие производители выполнят взятые на себя обязательства.

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. По итогам заключенного соглашения стороны условились уменьшить добычу нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр. Это снижение нефтедобычи станет рекордным за всю историю.